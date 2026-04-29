俳優要潤（45）が29日、自身のXを更新。25年前のデビュー作で俳優業をあきらめかけた過去を明かしながら、主演映画「アギト−超能力戦争−」が同日、公開されたことを喜んだ。要は01年、「仮面ライダーアギト」の氷川誠／仮面ライダーG3役でデビューし、一躍注目された。同作は賀集利樹が主役の津上翔一／仮面ライダーアギトを演じ、平成以降のライダーシリーズでも屈指の人気を誇ることで知られる。要はXで「25年前の自分へ」と呼