本拠地マーリンズ戦米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、本拠地マーリンズ戦に先発登板した。DHでの出場はなく投手に専念。6回2失点9奪三振と力投したものの、またしても援護がなく、日本人ファンから打線への失望が漏れた。投手専念の大谷は2回、先頭のラミレスに死球。その後、ラミレスの盗塁と自身の悪送球で無死三塁のピンチとなり、1死から犠飛で先制を許した。5回は先頭打者にストレートの四