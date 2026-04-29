逮捕後、裁判所前に姿をみせた僧侶ら＝26日/Ishara S. Kodikara/AFP/Getty Images（CNN）スリランカ当局は、僧侶22人が大麻110キロあまりを所持していたとして、首都コロンボの国際空港で逮捕したと発表した。国営メディアによると、僧侶の一行はタイから帰国してバンダラナイケ国際空港に到着したところを逮捕された。スーツケースの中にはそれぞれ5キロ以上の大麻が入っていた。警察は情報提供に基づき捜査を実施。大麻はスーツ