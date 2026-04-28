国会答弁で『週刊文春』の既婚女性との不倫報道を認めた松本洋平・文部科学相。議員会館での"不適切な行為"も報じられたが、「意見交換しただけ」と釈明し、高市首相は「仕事で返していただく」と更迭しなかった。【写真】険しい表情をする松本洋平氏。小泉進次郎氏とのツーショットもその松本氏の地元（東京19区）では"異変"も。小平市の花小金井駅にほど近い地元事務所は全面ガラスいっぱいに松本氏と高市首相のポスターが貼