ドリフト走行の技術を競うFDJ（Formula Drift Japan）に出場していたレーサー・山中真生(28)が27日、自身のSNSに文書を掲載し、今シーズンのすべてのレース活動を自粛することを公表した。 【写真】モーターショーなどにも顔を出し、ファンとも交流していた 山中は「皆様に、お詫びとご報告です。」と題した文書を掲載。大会関係者、チーム関係者、スポンサー各社、