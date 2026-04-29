婚活に臨む美女3人が、平均年収2000万円超えのハイスペ男性30人との豪華すぎる婚活の全貌を知り、「こんな婚活見たことない」「姫になってしまうかも」と絶句する場面があった。【映像】豪華婚活に美女3人が絶句4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を