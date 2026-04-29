東京・板橋区で車と自転車あわせて6台が絡む事故がありました。この事故で5人がケガをしていて、そのうち2人は警察官だということです。警視庁などによりますと、29日正午前、東京・板橋区栄町の路上で、車4台と自転車2台のあわせて6台が絡む事故が起きました。この事故で5人がケガをしていて、そのうち2人は警視庁板橋署の警察官だということです。5人はいずれも意識はあり、少なくとも3人は病院に搬送されましたが、命に別条はな