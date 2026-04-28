《なにこれ…》《高市総理…何があったんだろ》《大丈夫かな》《さなえどしたん？はなしきこか？》《これもう本人からのSOSじゃないですか？》（すべて原文ママ）27日夜、高市早苗首相（65）がインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を使って“ある画像”を投稿したのだが、あまりの異質さにXがザワつき、冒頭のような心配の声があがってしまうことに。「最近の報道では、体調不良が心配されている高市首相。今月23日に甘利明元幹