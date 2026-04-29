4月27日から配信スタートした女優・戸田恵梨香（37）主演のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』。’21年11月に他界した人気占い師・細木数子さん（享年83）の波乱万丈な半生を描いた作品で、配信からわずか1日で「今日のシリーズTOP10（日本）」の1位に。早くもSNSでは、“一気見した”という視聴者の感想も散見されている。「細木さんは独自に編み出した六星占術で、昭和から平成にかけて人気を博した占い師。『アンタ死ぬわよ』『