【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から新作おもちゃが登場！ 今回は、子どもだけでなく大人も集めたくなってしまいそうな「サンリオキャラクター」のかわいいアイテムがそろっています。今回は、そのなかでもおすすめのおもちゃをご紹介。フルコンプを目指してみて。 サンリオキャラクターが大集合！ 4/10よりスタートしたのは｢ハッピーセット® サンリオキャラクター