4月24日、警視庁は野村由佳容疑者（36）を殺人と死体遺棄の疑いで、容疑者死亡のまま書類送検した。野村容疑者は’25年12月15日に、自身が借りていた東京都練馬区にあるマンションの一室で、交際していた会社員の中窪新太郎さん（27）を牛刀で刺殺し、遺体をクローゼットに遺棄したとみられている。その4日後の`25年12月19日、野村容疑者は東京都西東京市の自宅で、自身の長男（16）、次男（11）、そして三男（9）を殺害した後、自