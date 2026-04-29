◆米大リーグドジャース１―２マーリンズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・マーリンズ戦で今季５度目の先発し、６回５安打２失点、９奪三振の粘りの投球を見せたが、打線からの援護に恵まれず、今季初黒星を喫した。チームの連勝は「３」でストップした。大谷は初回は１番マーシーから２者連続の見逃し三振を奪うと、左