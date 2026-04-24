消費税の減税をめぐり、税率をゼロではなく1％にする場合、レジのシステム改修に3か月から半年程度かかるとの見通しが示されました。高市首相が公約とする「飲食料品の2年間消費税ゼロ」をめぐっては、レジのシステム改修がより早くできるとして、政府内の一部で税率を「1％」とする案が浮上しています。24日に開かれた「社会保障国民会議」では、レジのシステムメーカー3社の聞き取り結果が報告され、スーパーなどで使われるタイ