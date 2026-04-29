北海道旭川市の旭山動物園が、夏季営業の開始を当初予定していた２９日から５月１日に延期したことを受け、同園を訪れるツアーの中止やキャンセルなどの影響が出始めている。同園の３０歳代男性職員が行方不明の妻を巡って道警から任意の事情聴取を受け、「遺体を動物園の焼却炉に遺棄した」と話したことから捜査が続いており、旅行会社や地元関係者に不安も広がっている。（臼井塁、鍋倉永憲）「稼ぎ頭のツアーで、影響は大き