◇ナ・リーグマーリンズ―ドジャース（2026年4月28日ロサンゼルス）マーリンズのクレイトン・マッカラー監督（46）が28日（日本時間29日）、敵地ロサンゼルスでのドジャース戦前に報道陣の取材に対応。ドジャース時代にともに戦った大谷翔平投手（31）の人間性を絶賛した。24年までドジャースの一塁コーチを務め、同年に大谷が記録した自己最多59盗塁をアシスト。今やおなじみとなった、一塁上での「ヘッドバンプ」は2人