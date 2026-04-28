東京・八王子市で貸金庫がこじ開けられ、少なくとも現金4億円あまりが盗まれる事件がありました。捜査関係者によりますと28日午前9時前、八王子市旭町にあるビルの関係者から、「貸し出している貸金庫がこじ開けられている」と110番通報がありました。ロッカータイプの貸金庫900個のうち、2つがこじ開けられていて、現金が盗まれたということです。2つのうち1つの利用者は「4億円から5億円入っていた」と説明しているということで