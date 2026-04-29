また教師による盗撮事件が起きた。東京都大田区内の小学校で、昨年6月に教え子である女子児童の後方から私用のスマホをスカート内に差し向け、下着を撮影したとして、警視庁は4月18日に、小学校教諭の若松晃司郎容疑者(39)を性的姿態等撮影処罰法違反の疑いで逮捕した。 〈画像〉昨年話題になった愛知県警が逮捕した“変態教員グループ”の盗撮教師たち、接点こそないが“盗撮歴”の長かった若松容疑者 若松