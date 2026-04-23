株式会社焦点工房は4月22日（水）、Thypochの交換レンズ「Eureka 28mm f/2.8 ASPH.」富士フイルムXマウント用を発売した。希望小売価格は8万6,000円。ブラックとシルバーの2色をラインアップする。 1950年代のクラシックなレンズから着想を得た意匠と、現代的な光学設計を融合させた、いわゆるパンケーキスタイルの単焦点レンズ。富士フイルムXマウントユーザーが求める高いデザイン性と描写性能の両