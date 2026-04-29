テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』涼宮ハルヒ役の平野綾が29日、自身のXを更新し、『SOS団』メンバーたちを緊急招集した写真を投稿した。【写真】『ハルヒ』SOS団メンバー声優集結！メイクが崩れても笑う平野綾Xでは「【SOS団緊急招集！！】音響監督・鶴岡さんのお誕生日を大いに盛り上げる会、開催！！2月の涼宮ハルヒの消失上映会の時にみんなで話し合ってコツコツ計画して、鶴岡さんのお誕生日当日にお祝いできました」と報