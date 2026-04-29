お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が28日深夜放送の読売テレビにけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。意外な仕事現場でのエピソードを語った。先日、ジュニアは医療学会に呼ばれたという。「6割はお医者さん。（舞台には）関西の大きな病院の名のある方と、すごい発明をした医療CGプロデューサーの瀬尾（拡史）さん。そして3人目のゲスト…“プロ患者の千原ジュニアさん”って」と、学会で紹介されたまさかの肩