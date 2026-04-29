講談師・神田伯山の弟子の神田梅之丞が29日、自身の公式サイトを更新。4年前に結婚していたことを報告した。【写真】素敵！優しい微笑みをみせる神田伯山＆山崎エマ監督梅之丞は「ご報告」と題した文書を公開し、「私、神田梅之丞は学生時代よりお付き合いをしていた方と前座見習いとなった折に入籍をいたしました」と報告。「四年を経た今、ご報告をするというのもいかがなものかと考えましたが、二ツ目となり披露目も落ち着