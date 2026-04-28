得票同数の末、くじ引きで当選者が決まった昨年１１月の茨城県神栖市長選を巡り、県選挙管理委員会は２８日、現在の木内敏之市長の当選を無効とする裁決を行った。くじ引きで決まった市長選で当選無効の判断が出るのは異例。県選管によると、不服があれば、裁決の告示後３０日以内に高等裁判所に訴訟を起こせる。訴えない場合は失職し、くじ引きで敗れた前市長・石田進氏の当選が決まる。昨年１１月９日に投開票された市長選で