中国国家金融監督管理総局の李雲沢局長【北京共同】中国国家金融監督管理総局の公式サイトで幹部を紹介する欄から総局トップで閣僚級の李雲沢局長（55）の氏名と顔写真が29日までに削除された。香港紙、明報は李局長が解任されたとする消息筋の話を報じた。習近平指導部は汚職を取り締まる反腐敗運動を徹底しており、不正の疑いで調査を受けているのではないかとの臆測が流れた。国家金融監督管理総局は2023年に金融リスク防止