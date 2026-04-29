アメリカの司法省は28日、トランプ大統領に対する脅迫などの罪でFBI＝連邦捜査局のコミー元長官を起訴したと発表しました。アメリカ司法省によりますと、トランプ大統領への脅迫行為だとされたのはコミー元FBI長官が去年5月、SNSに投稿した“8647”の形に並べられた貝殻の写真です。アメリカの俗語で“86”は「何かを取り除く」という意味をもち、“47”はアメリカの47代大統領のトランプ氏を指すとして司法省はトランプ大統領に危