家電量販大手のノジマは4月21日、日立製作所グループの国内家電事業を買収することを明らかにした。昨年のVAIO買収に続き、自社で製造部門を確保することで、店舗での対話や購買データから得た顧客ニーズを迅速に製品開発へ反映させる戦略を加速させている。“家電メーカー化”とも映るノジマのこの動きに市場は期待を寄せており、買収報道後、同社の株価は一時15％近くまで急伸した。対する日立は、家電事業を非中核と位置づけて