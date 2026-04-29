春から一人暮らしをスタートするにあたって引っ越し業者に依頼し、思った以上に費用がかかったという人もいるでしょう。 一人暮らしだと荷物もそれほど多くないはずなので、引っ越し費用を安くおさえられるイメージがあったかもしれません。 本記事では、一人暮らしの引っ越しにかかる費用相場をご紹介するとともに、引っ越し料金を決めるポイントや安くおさえる方法についてもまとめています。