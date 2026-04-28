癖になりそうな食感が魅力の「新作スイーツ」が【ファミリーマート】に登場。コンビニスイーツとは思えないラインナップが集まっており、気晴らしに食べるおやつにもうってつけです。今回はチーズ味やチョコ味など、さまざまな味わいのスイーツをご紹介します。 本格派！「濃厚なめらかチーズケーキ」 @sujiemonさんが「しっとりととろける濃密な食感」と評価したこち