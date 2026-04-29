道路に横倒しになって止まるバイク。そのすぐ近くには2頭のシカが倒れています。現場は群馬・渋川市の片側1車線の国道です。本格的なゴールデンウィーク初日となった29日午前1時半ごろ、「バイクと人が倒れていて、ひいた車が逃走した」と通報が寄せられました。倒れていたのは61歳の男性。一体、何が起きていたのでしょうか。警察は、バイクで走っていた61歳の男性がシカと衝突。その後、男性は後ろから来た車にはねられた可能性