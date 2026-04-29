人気ボタニカルブランドBOTANISTから、ドラえもんデザインの限定アイテムが登場♡未来を見据えたサステナブルな想いと、思わず癒される可愛らしさが融合した特別なシリーズです。環境配慮への取り組みと、春夏に嬉しいヘア＆ボディケア機能を兼ね備え、毎日のケアタイムをより心地よくアップデートしてくれます。 癒しと機能性を叶えるヘアケア 「ボタニカルヘアケアセットＤデザイン」（各3,080円）は