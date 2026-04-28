女性2人の承諾を得て殺害した罪などに問われている男が、裁判で「小さい頃から殺人衝動がほぼ毎日あった」と述べました。斎藤純被告（32）は、2015年と2018年に20代の女性2人の承諾を得た上で殺害した罪などに問われています。27日の被告人質問で「小さい頃から殺人衝動があり、ほぼ毎日思っていた」と証言しました。また、過去に通り魔で女性を殺そうとしたものの、抵抗されたため諦めた経験をあげ、「明日に向かって生きている人