本業のセクシー女優としての活躍はもちろん、音楽や文章の分野でも存在感を放つ浅野こころさん。吸い込まれそうな大きな瞳と、人懐っこい笑顔で人気を集める一方で、もともとは内向的で、人前に出るのが苦手だったという。そんな彼女が、いまではライブ活動や執筆を通して、自身の思いを多くの人に届けている。その変化を支えてきた原点について、あらためて振り返ってもらった。 ◆デビュー作品は地元ロケ、そこで気づいた本当の