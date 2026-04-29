群馬県渋川市で29日未明男性が国道で倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察はひき逃げ事件として捜査しています。29日午前1時半ごろ、群馬県渋川市川島の国道で「バイクと人が倒れていて轢いた車が逃走した」と目撃者から110番通報がありました。倒れていたのは高崎市の会社員・野口正己さんで病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。現場は片側1車線の直線道路で野口さんのものとみられるバイクの近