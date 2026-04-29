サッカー日本代表FW上田綺世（27）の妻でモデルの由布菜月（28）が29日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を発表した。由布は「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子ともに健康に過ごしています」と報告。「想定外ではありましたが、計画帝王切開での出産となり、タイミングよく夫にも立ち会ってもらうことができました」と夫の上田も出産に立ち会ったとし、「臨月になってもなかなか回らず逆子ちゃんの