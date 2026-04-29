27日、オマーン沖のホルムズ海峡に浮かぶ船舶（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ウォールストリート・ジャーナルは28日、トランプ大統領が側近に対し、米軍による長期的なイラン港湾封鎖の準備を指示したと報じた。イランの収入源である石油輸出を止め、有利な交渉条件を引き出す狙い。米イスラエルのイラン攻撃開始から28日で2カ月。情勢は膠着しており、戦闘終結に向けた対面協議再開のめどは立たない。一方、エネル