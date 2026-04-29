【未来のレモンサワーBar with FINAL FANTASY VII REBIRTH】 会場：東京都港区六本木ヒルズ大屋根プラザ 営業期間：4月29日～5月3日 ※イベントへの来場は20歳以上限定 「ファイナルファンタジーVII リバース」とアサヒビールの缶チューハイ「未来のレモンサワー」がコラボした期間限定店舗「未来のレモンサワー Bar