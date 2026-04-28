山崎製パンの「ロイヤルブレッド」山崎製パンは28日、食パン「ロイヤルブレッド」や菓子パン「薄皮つぶあんぱん」など計306品目について、7月1日出荷分から平均5.6％値上げすると発表した。主要原料の小麦粉や、包装材価格の高騰などが要因と説明している。平均値上げ率は食パンが6.6％、菓子パンが5.0％、和菓子と洋菓子が6.4％。