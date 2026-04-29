◇ナ・リーグドジャース―マーリンズ（2026年4月28日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が28日（日本時間29日）のマーリンズ戦に先発した。打者としては出場せず、今季2試合目の投手専念での出場。6回5安打2失点と粘りの投球で試合をつくったが、打線の援護に恵まれず今季3勝目はならなかった。開幕から全5戦で投球回6回以上、自責3以内のクオリティースタートを達成し、防御率は0.60。投じた球数は104球で、10