SNSで海外の方がお抹茶を楽しむ動画、最近よく見かけますよね。自宅で抹茶ラテを作るなど、今「和」のリラックスタイムが再注目されています。挑戦してみたいけれど、道具を揃えるのは大変そう…そんな方に朗報！ダイソーなら本格的な「茶せん」が770円で手に入ります。驚きのクオリティを早速チェックしましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：茶せん八十本立て価格：￥770（税込）サイズ（約）：W6×D6×H10.5cm販売