映画『侍タイムスリッパー』でメガホンを取った安田淳一監督が、4月28日にXで投稿した内容が賛否になっている。【写真】「江戸時代のモブになれるなら格安」新作映画のエキストラ募集要項《募集させて頂く江戸庶民のエキストラ出演は「無償」になります。また衣装代・メイク代・カツラ代の実費7000円が必要になります》時代劇関係者からは苦言も今回募集が行われたのは、BS-TBSで7月16日スタートの時代劇ドラマ『心配無用ノ介