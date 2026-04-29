モデルプレス＝2026/04/29】俳優の堺雅人が主演を務めるTBS日曜劇場VIVANT」（2026年7月スタート／毎週日曜よる9時〜）の公式X（旧Twitter）が4月29日に更新された。5月1日に埼玉県行田市で予定していた撮影を天候不順のため中止し、5月8日に延期することを発表した。【写真】「VIVANT」予告 考察相次いだワンシーン◆「VIVANT」エキストラ募集の撮影延期へ同アカウントでは「5月1日ロケのエキストラ募集に関して」と題して投