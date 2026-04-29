フリーアナウンサーの神田愛花（45）が29日、自身のインスタグラムを更新。きのう28日に所属事務所の公式サイトを通じて、当面の間休養することを発表した夫・日村勇紀（53）について言及した。【写真】愛にあふれすぎ…神田愛花、“休養発表”の夫・日村勇紀について言及＜報告全文＞神田は「いつも私のInstagramを見て下さっている皆様」に宛て、「発表がありましたように、私の夫が、当面の間お仕事をお休みさせて頂くこと