かつて、“可愛すぎるオネエタレント”としてテレビに引っ張りだこだった、ゆしん。華やかな笑顔と軽快なトークで人気を博した一方、その裏では想像を超える苦悩と葛藤を抱えていた。テレビの第一線から少し距離を置いた今、これまでの壮絶な半生について、率直な言葉で語ってもらった。（全4回の1回目）【画像】中学時代は不良の番長→東京に出て“可愛すぎるオネエタレント”に…ゆしんさんの過去と今の写真を見るゆしんさん