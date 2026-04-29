【全2回（前編/後編）の前編】先頃国会では、著名芸能人の遺産相続を取っかかりに、日本の相続税のあり方が議論されていた。かつては、もっぱら資産家にかけられるもので一般庶民には無縁とされてきたのだが、それも今は昔。残される者たちへ円滑に資産を移行するための方策をお伝えする。＊＊＊【貴重写真】あまりにも“美少女”デビュー直後、14歳の「中山美穂さん」4月9日に開かれた参議院財政金融委員会では、参政党