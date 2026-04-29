「忙しいから、睡眠は削っても仕方ない」--そう思っていませんか？頭が冴えない、集中できない、すぐ忘れる--その原因は、脳への酸素不足かもしれません。（本記事は『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科 人生が変わるテクニック112個集めました』（SBクリエイティブ）より一部を抜粋し、再編集したものです）◆効率よく脳を働かせるためには、「運動」が欠かせない脳の記憶には