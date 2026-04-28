自民党の萩生田光一幹事長代行は２８日の記者会見で、イラン情勢を踏まえ野党が要求している補正予算案を巡り、「（編成の）考えを持っていないが予備費にも限界がある。必要な対応を検討したい」と述べ、状況を注視する考えを示した。高市首相は「現時点で必要な状況とは考えていない」と強調している。これに関連し、中道改革連合、立憲民主、公明３党の幹事長は電気・ガス料金引き下げなどの経済対策と、裏付けとなる補正予