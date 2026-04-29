フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。4月29日（水）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、水曜前半レギュラーの組織開発コンサルタント・勅使川原真衣が「真意」の伝え方の難しさなどについて 語った。 勅使川原真衣「今日は『真意を伝えることって、なんか難しくない？』と思わされる出来事の話から……真意というか、『本当