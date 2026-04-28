奈良県は4月28日、2025年度の通勤手当をめぐり、管理職65人を含む計384人の職員が不正受給していたと発表しました。 返納額の合計は約1230万円にのぼるということです。 ■定期券の写しなどの根拠資料を提出できず 奈良県によると、2025年度の公共交通機関による通勤手当の支払い状況を確認したところ、認定されていた経路に沿った定期券の写しなどの根拠資料を職員が提出できないケースなどが、続出したということです。