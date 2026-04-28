日本郵便北陸支社（金沢市）は２７日、配達員が福井県越前町内で未配達の郵便物約４０通を用水路に落とし、このうち４通程度を回収できずに紛失した恐れがあると発表した。発表では、配達員が今月２４日、同町内をバイクで配達中、道路に止まっていた工事車両を避けようとして、用水路にバイクごと転落した。郵便物は越前町宝泉寺付近宛てとみられる。差出人や受取人を特定できていないものもあり、同支社は「心当たりのある