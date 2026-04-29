茨城・神栖市長選で「まんじゅうや」「だんごさん」と書かれた票をめぐり、市長の当選が取り消されました。木内敏之氏：生まれる前から「まんじゅうや」のせがれ。おふくろの腹の中にいるときから私は「まんじゅうや」。全く納得いきません。自分は「まんじゅうや」と繰り返す茨城・神栖市の木内敏之市長。28日、県の選挙管理委員会が当選無効と判断しました。2025年11月に行われた市長選。木内氏と前市長の石田進氏が、互いに1万6