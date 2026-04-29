最新の世論調査では、トランプ大統領の支持率が就任以来、最低となりました。ロイター通信が行った最新の世論調査では、トランプ大統領の支持率が34％となり、第二次政権発足以来、最低となりました。また、アメリカのイランへの攻撃を支持すると答えたのは34％で、支持しないとした61％を大きく下回っています。ロイター通信は、ホルムズ海峡の封鎖による原油価格の不安定化で、生活費の高騰が続いていることに不満が高まっている